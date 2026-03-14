Nella giornata di oggi si sono disputate diverse partite di Serie A, con l’Inter che ha pareggiato contro l’Atalanta con molte polemiche e il Napoli che ha conquistato i tre punti battendo il Lecce. La partita dell’Inter si è conclusa con un risultato di parità, mentre il Napoli ha superato la squadra ospite senza difficoltà. Gli aggiornamenti riguardano anche il percorso dell’Inter di Cristian Chivu.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter pareggia tra le polemiche contro l’Atalanta. Il Napoli non sbaglia contro il Lecce

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