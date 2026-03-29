Negli ultimi giorni, nella zona del Merseyside, sono stati segnalati numerosi uomini adulti in lacrime. Nel frattempo, circolano foto di un noto calciatore che indossa con frequenza un orologio di lusso. Sono stati registrati vari avvistamenti di questa persona che mostra l’orologio in diverse occasioni pubbliche e private. La presenza di questo accessorio sembra attirare l’attenzione di molti osservatori.

Negli ultimi giorni, nella zona del Merseyside, è stato avvistato un numero sproporzionato di uomini adulti in lacrime. È quello che succede quando Mo Salah annuncia che, dopo 435 partite, 255 gol e otto trofei importanti, farà i bagagli, lasciando la sua incredibile bacheca, e lascerà il Liverpool Football Club alla fine della stagione. Probabilmente stiamo facendo piangere qualcun altro, vero? E quando menzioniamo quella corsa intricata all'interno dell'area di rigore del Man City o quella volta in cui il Re d'Egitto è diventato l'unico giocatore ospite a segnare una tripletta all'Old Trafford, siamo destinati a far commuovere qualcun altro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Mo Salah non sbaglia mai quando si tratta di sfoggiare un orologio da urlo

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