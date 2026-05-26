Il nome di Allegri è il primo nella lista per prendere la guida tecnica del Napoli. Nei giorni scorsi sono stati fatti anche contatti con Thiago Motta. La società sta valutando diverse opzioni per la panchina e sta accelerando le trattative, che stanno entrando in una fase conclusiva. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulle decisioni finali.

La ricerca del nuovo allenatore entra in una fase decisiva. Il Napoli valuta più strade. Ma il nome che resta davanti a tutti è quello di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus avrebbe ancora un margine su Vincenzo Italiano. A favorirlo sarebbe soprattutto il suo profilo, costruito su esperienza e trofei. Secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri può contare su “uno status di vincente che resta comunque un valore”. Un elemento che continua a pesare nelle riflessioni del club e di Aurelio De Laurentiis. La partita, però, non può ancora considerarsi chiusa. Il presidente azzurro ha spesso abituato a scelte inattese. Non a caso, il quotidiano avverte: “Mai dare nulla per scontato quando si tratta di Napoli”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri in pole per il Napoli: contatto anche con Thiago Motta

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