Dario Canovi, noto operatore di mercato e padre dell’agente di Thiago Motta, è stato ospite di Radio Tutto Napoli. Durante l’intervista, ha precisato che non ci sono stati contatti tra il tecnico e il club partenopeo. Ha inoltre aggiunto che Motta è alla ricerca di un progetto reale e stabile, senza fare riferimento a trattative in corso o offerte ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dario Canovi, operatore di mercato e padre dell’agente di Thiago Motta, è intervenuto a Radio Tutto Napoli facendo chiarezza sulle voci legate al futuro dell’ex tecnico della Juventus. «Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a lui. Io non ci ho parlato e nemmeno mio figlio ha avuto contatti. Non c’è nulla di concreto e, se ci fosse stato qualcosa, lui ci avrebbe avvisati». «Nel 2023 ci fu un approccio tra De Laurentiis e Thiago, ma senza sviluppi. Era uno dei tanti sondaggi fatti per trovare un allenatore». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Canovi: «Thiago Motta? Nessun contatto col Napoli. Cerca un progetto vero»

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