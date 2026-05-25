Massimiliano Allegri è il favorito per sostituire Antonio Conte come allenatore del Napoli. La società sta valutando la sua candidatura dopo la separazione con l’ex tecnico. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma Allegri è considerato il principale candidato. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Massimiliano Allegri è in pole per essere il nuovo allenatore del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte. E’ in corso ora un meeting tra Aurelio De Laurentiis e il ds azzurro Giovanni Manna per nominare il prossimo tecnico del club, che guiderà il Napoli nella prossima stagione. Dopo la qualificazione mancata in Champions League, Allegri è fuori dai piani del Milan. Panchina del Napoli, Allegri in vantaggio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio: Il Napoli ha salutato ufficialmente Antonio Conte. Ora Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono già al lavoro per trovare un erede. In questo momento, il nome in vantaggio per sedersi sulla panchina del Maradona è quello di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri in pole per la panchina del Napoli (Di Marzio)

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