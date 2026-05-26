Allegri a Napoli è quai fatta !

Da gbt-magazine.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Max Allegri sarebbe molto vicino a firmare con il Napoli. Secondo quanto riferito da fonti di stampa, l’accordo tra l’allenatore e il club è in fase avanzata, con le trattative che sembrano prossime alla conclusione. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato, ma si parla di un’intesa raggiunta nelle ultime ore. La firma dovrebbe arrivare a breve, dopo settimane di voci e indiscrezioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Secondo Di Marzio Max Allegri sarebbe ad un passo dal Napoli L'articolo Allegri a Napoli è quai fatta! proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il CASO Allegri–Oriali spiegato

Video Il CASO Allegri–Oriali spiegato

Notizie e thread social correlati

Napoli Milan, Allegri ha scelto la formazione per il Maradona: squadra fatta, ma resta un dubbio decisivoL’allenatore del Milan ha annunciato la formazione in vista della partita contro il Napoli allo stadio Maradona.

Ventola: “Allegri allenatore sopravvalutato, preferisco Conte. Scudetto? Fatta per l’Inter”Nicola Ventola, ex calciatore dell’Inter, è stato intervistato da 'Il Giornale' e ha espresso le sue opinioni su alcuni allenatori e sullo scudetto.

Temi più discussi: Allegri a un bivio: Milan o Napoli, ecco cosa indirizzerà la sua scelta; Napoli, vertice per il nuovo allenatore: Italiano o Allegri per il dopo Conte; Perché Allegri è in pole per diventare il nuovo allenatore del Napoli: pesa il feeling con De Laurentiis; Napoli, c'è Allegri in pole per il dopo Conte. Piace anche Italiano.

allegri a napoli èPanchina Napoli, è corsa a due Italiano-AllegriIl presidente De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Tifosi schierati: Meglio l'allenatore del Bologna, no ai difensivisti ... rainews.it

allegri a napoli èDe Laurentiis e Manna incontrano gli agenti di Italiano a Roma: corsa a due con Allegri per la panchina del NapoliIl casting per il dopo Conte è entrato nel vivo con il presidente e il direttore sportivo in prima linea: i dettagli ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web