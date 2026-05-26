Allegri a Napoli è quai fatta !

Max Allegri sarebbe molto vicino a firmare con il Napoli. Secondo quanto riferito da fonti di stampa, l’accordo tra l’allenatore e il club è in fase avanzata, con le trattative che sembrano prossime alla conclusione. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato, ma si parla di un’intesa raggiunta nelle ultime ore. La firma dovrebbe arrivare a breve, dopo settimane di voci e indiscrezioni.

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Il CASO Allegri–Oriali spiegato

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