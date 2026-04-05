L’allenatore del Milan ha annunciato la formazione in vista della partita contro il Napoli allo stadio Maradona. La squadra è stata definita, con l’eccezione di un ultimo dubbio riguardante l’attacco. La formazione è pronta, ma resta una decisione da prendere prima del fischio d’inizio. Il club si presenta con il gruppo quasi al completo, in attesa dell’ultimo dettaglio prima della sfida.

Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Udinese, parla Davis: «Runjaic? Crede molto in me, parliamo spesso. Zaniolo? Lui attrae 2-3 avversari perché è molto forte» Pisa, Hiljemark non ha dubbi: «Oggi ultima chiamata? Non vedo le... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Milan, Allegri ha scelto la formazione per il Maradona: squadra fatta, ma resta un dubbio decisivo

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, sfida Champions al Maradona: Conte ritrova i suoi, Allegri con il dubbio Leao”

Probabile formazione Como-Milan: in dubbio Pavlovic. Ma Allegri torna sui propri passiEcco, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, quale potrebbe essere la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri in vista di...

Temi più discussi: Napoli-Milan, Allegri con Nkunku e Gimenez o Fullkrug; Napoli-Milan, probabili formazioni: Hojlund e il tridente, Allegri recupera Leao; Allegri ritrova Leao: il portoghese si candida a fare coppia con Pulisic al Maradona; Napoli-Milan, Conte chiede strada ad Allegri per il secondo posto.

Napoli-Milan, chi gioca e chi no: Allegri pensa alla coppia Fullkrug-Nkunku in attacco, Pulisic, Leao e Gimenez verso la panchinaL'allenatore rossonero ha provato un attacco a sorpresa in vista del big match di campionato contro la squadra di Conte ... goal.com

Corriere dello Sport: Napoli-Milan, Conte ritrova i Fab Four. Allegri sceglie Pulisic e scioglie il nodo attaccoNel racconto del Corriere dello Sport, il Belgio ha travolto gli Stati Uniti 5-2 davanti a quasi 70mila spettatori, con Saelemaekers autore di un assist e De Bruyne protagonista per oltre un’ora. napolipiu.com

’ Stando a quanto riportato dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, alla vigilia di Napoli-Milan Massimiliano Allegri ha provato come coppia d’attacco Nkunku al fianco di Fullkrug. facebook

Le probabili formazioni di Napoli-Milan #SkySport #SkySerieA x.com