Ventola | Allegri allenatore sopravvalutato preferisco Conte Scudetto? Fatta per l’Inter

Nicola Ventola, ex calciatore dell’Inter, è stato intervistato da 'Il Giornale' e ha espresso le sue opinioni su alcuni allenatori e sullo scudetto. Ha dichiarato di preferire Conte ad Allegri e ha affermato che lo scudetto è destinato all’Inter. Le sue parole riguardano anche il Milan e altri aspetti del calcio italiano.

Partito dal live streaming per poi arrivare nei teatri dell'Italia intera. Viva el Futbol, format sbarcato inizialmente su Twich, andrà in scena al teatro Arcimboldi di Milano dove il trio formato da Adani-Cassano-Ventola parlerà di pallone dal vivo. Proprio quest'ultimo, Nicola Ventola, è stato intervistato dai microfoni de 'Il Giornale' alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, ma non solo. Ecco, di seguito, le sue parole: Il tecnico più sopravvalutato? "Vedendo il calcio come va forse Allegri: ha la base ma non la proposta di gioco. Anche se chi vince ha sempre ragione". Il giocatore più sopravvalutato? "Leao, per quanto è ancora il giocatore più forte del Milan" Chi altro va in Champions? "Il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ventola: “Allegri allenatore sopravvalutato, preferisco Conte. Scudetto? Fatta per l’Inter” Articoli correlati Favorita per lo Scudetto? Giaccherini non ha dubbi: “Il Milan per Allegri, l’allenatore più vincente”Il trio in testa alla classifica di Serie A formato da Inter, Milan e Napoli non si muove di una virgola. Leggi anche: Conte come Mourinho: «Due anni, Scudetto e Supercoppa. Le altre, come diceva un allenatore, zero titoli» Una raccolta di contenuti su Ventola Allegri allenatore... Discussioni sull' argomento Nicola Ventola: Allegri l’allenatore più sopravvalutato, ma chi vince ha sempre ragione. Scudetto Inter, è fatta; Antonio Cassano: Vieri è il centravanti italiano più forte di sempre. A Fabregas ho detto: scappa all’estero. Qui piace solo il cinema di Allegri; Diego Dalla Palma: Aspetto la morte con gioia, è tempo di andare. Oggi vivo per perdonare. Nicola Ventola: Allegri l’allenatore più sopravvalutato, ma chi vince ha sempre ragione. Scudetto Inter, è fattaVentola con Cassano e Adani nello spettacolo di Viva El Futbol lunedì sera all’Arcimboldi di Milano: Cristiano Ronaldo ci chiamò furibondo. La Bobo TV con Vieri? Noi lo facciamo da uomini liberi, n ... ilgiorno.it Cassano, Adani e Ventola hanno dato spettacolo nella serata di “Viva El Tour” agli Arcimboldi x.com Francesco Ventola added a new photo. - Francesco Ventola - facebook.com facebook