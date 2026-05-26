Alleanza Federalberghi Garda Veneto e Banco Bpm per il rilancio del turismo

Federalberghi Garda Veneto e Banco Bpm hanno siglato un accordo per offrire nuove opportunità e agevolazioni alle aziende turistiche della zona fino al 2027. La collaborazione mira a sostenere le strutture ricettive del Lago di Garda, dell’entroterra veronese e del Monte Baldo, con l’obiettivo di favorire il rilancio del settore turistico locale. L’intesa prevede strumenti di finanziamento e supporto specifici per le imprese del territorio.

Nuove opportunità e agevolazioni per le imprese turistiche del territorio fino al 2027. Federalberghi Garda Veneto e Banco Bpm rafforzano la loro collaborazione a favore delle strutture ricettive del Lago di Garda, dell’entroterra veronese e del Monte Baldo. L'intesa è stata ufficializzata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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