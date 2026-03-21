banco bpm i fondi candidano massolo

Il comitato dei gestori di Assogestioni ha presentato una lista di minoranza per il consiglio di amministrazione di Banco Bpm. Tra i candidati c’è anche Massolo, scelto dai fondi azionisti. La discussione riguarda la composizione del prossimo cda e le rispettive candidature. La procedura si svolge in vista dell’assemblea che si terrà prossimamente.

Il comitato dei gestori di Assogestioni ha depositato una lista di minoranza per il cda di Banco Bpm composta dal diplomatico e dirigente d’azienda, Giampiero Massolo, presidente di Mundys ed ex presidente di Fincantieri, nonché ex direttore del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, il generale in congedo ed ex comandante dei reparti speciali della Guardia di Finanza, Vincenzo Delle Femmine, già presidente di Fintecna ed ex vicedirettore dell’Aisi, e Karina Audrey Litvack, già consigliere di Terna ed Eni. La lista è stata presentata da una serie di fondi, titolari di oltre il 3,6% del capitale di Banco Bpm, tra cui figura anche Davide Leone & Partners, uno dei principali azionisti dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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