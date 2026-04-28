Federalberghi Sicilia | Nico Torrisi guida il rilancio del turismo

Nico Torrisi è stato confermato presidente di Federalberghi Sicilia per un mandato di cinque anni durante un'assemblea a Catania. La sua riconferma è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un elemento di continuità nella gestione dell’associazione di categoria. Torrisi ha già ricoperto questa carica e ora si appresta a guidare le attività e le iniziative del settore alberghiero nell’isola.

? Cosa sapere Nico Torrisi confermato presidente di Federalberghi Sicilia per un mandato quinquennale a Catania.. Il nuovo assetto con Rosa Di Stefano punta alla stabilità del settore ricettivo regionale.. L’assemblea regionale delle associazioni territoriali si è riunita oggi a Catania, dove i delegati hanno confermato Nico Torrisi alla guida di Federalberghi Sicilia per un mandato quinquennale. Tra le strade della città etnea, dove il fermento del settore ricettivo si respira in ogni angolo, la notizia è arrivata con un applauso unanime. Il rinnovo della presidenza non ha lasciato spazio a dubbi, segnando una linea di continuità per l’intera organizzazione che rappresenta gli operatori dell’accoglienza nell’isola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federalberghi Sicilia: Nico Torrisi guida il rilancio del turismo Notizie correlate Golisano guida Federalberghi: eventi e formazione per il turismo ferrareseNella mattinata di lunedì 30 marzo, Angelo Golisano ha assunto la guida della Federazione Alberghiera Confcommercio a Ferrara. Faenza guida Federalberghi: trasporti e turismo in giocoIl 24 febbraio 2026, Amedeo Faenza ha assunto la presidenza di Federalberghi Emilia-Romagna per acclamazione, ereditando un settore che affronta... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Più turisti, meno valore: il modello fragile della Sicilia; Turismo e Formazione, dal modello lineare di filiera ad una visione sistemica come costellazione del valore. Nico Torrisi presidente di Federalberghi Sicilia, vice Rosa Di StefanoNico Torrisi sarà il presidente di Federalberghi Sicilia per i prossimi cinque anni. La conferma è arrivata stamani, per acclamazione, dall'assemblea regionale che ha riunito a Catania le associazioni ... ansa.it Federalberghi Sicilia: Nico Torrisi rieletto presidente per il quinquennio 2026-2031Nico Torrisi confermato alla guida di Federalberghi Sicilia: mandato di altri cinque anni per il presidente uscente. L’elezione, avvenuta oggi per acclamazione durante l’assemblea regionale a Catania, ... cataniaoggi.it TURISMO. NICO TORRISI CONFERMATO ALLA GUIDA DI FEDERALBERGHI SICILIA. (redazione) Nico Torrisi sarà il presidente di Federalberghi Sicilia per i prossimi cinque anni. La conferma è arrivata oggi, per acclamazione, dall'Assemblea regionale che - facebook.com facebook