Alps Open entra nella fase decisiva con il terzo giro in corso. Alexandre Vandermoten, giocatore francese, si trova ancora in testa alla classifica dopo aver completato le prime due giornate di gara. La competizione si avvia verso le ultime 18 buche, dove si deciderà il vincitore. La giornata si svolge su un percorso intorno al campo di gara, con i giocatori impegnati in uno sforzo finale per conquistare il titolo.

Il francese Alexandre Vandermoten è rimasto al comando del Villa Paradiso Alps Open al termine del secondo giro. Dopo il 67 d’apertura ha addirittura accelerato completando le 18 buche in 65 colpi, sette meno del par, con un albratross alla buca 11, par cinque concluso in due colpi. "Anche nel secondo round ho mantenuto il feeling e sono riuscito persino a mettere a segno il mio secondo albatross della carriera - ha raccontato -. Per il giro conclusivo il rischio è di perdere la concentrazione". A 18 buche dal termine, il 25enne transalpino ha due lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Pablo Alperi, secondo con 134 (-10) e autore del record del campo, grazie al 64 di giornata, otto colpi sotto il par. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alps Open, scocca l’ora del verdetto. Vandermoten sempre al comando. Si decide tutto nelle ultime 18 buche

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