Allarme Oms | con i cambiamenti climatici aumenteranno i serpenti

L'Organizzazione mondiale della sanità avverte che i cambiamenti climatici provocheranno un aumento della presenza di serpenti in molte aree. Le temperature più alte e le stagioni più lunghe favoriranno la proliferazione di questi rettili, anche in zone dove prima erano rari. Si prevede che le popolazioni di serpenti cresceranno e si espanderanno in nuove regioni, aumentando così i rischi di morsi e incidenti legati a questi animali.

E puntuale arriva l’ennesimo allarme, stavolta sui serpenti. Secondo l’Oms, infatti, con i cambiamenti climatici (ex fantomatico ”riscaldamento globale”) in atto, aumenterà il loro numero anche nelle aree più popolate. In Italia oggi il pericolo arriva solo dalle vipere. L’allarme dell’Oms sui #serpenti: con i cambiamenti climatici in atto aumenterà il numero anche nelle aree più popolate. In Italia oggi il pericolo arriva solo dalle #vipere.#Tg1 Laura Cason pic.twitter.comGAaUd41CYs Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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L’allarme dell’Oms sui #serpenti: con i cambiamenti climatici in atto aumenterà il numero anche nelle aree più popolate. In Italia oggi il pericolo arriva solo dalle #vipere. #Tg1 Laura Cason x.com

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