Collaborazione con diversi atenei per fronteggiare i cambiamenti climatici

Negli ultimi anni, varie università hanno avviato collaborazioni per studiare e contrastare i cambiamenti climatici. La questione è diventata un aspetto quotidiano e non più un’emergenza temporanea, come afferma il presidente di un ente di ricerca. La collaborazione tra istituzioni accademiche e enti pubblici o privati si concentra su progetti di ricerca, analisi dei dati e sviluppo di soluzioni pratiche. Questi accordi mirano a favorire un approccio più efficace e condiviso alla problematica.

Il cambiamento climatico è ormai una costante e affrontarlo non è sempre semplice. "Non è più un’emergenza, ma un dato di fatto – sottolinea il presidente Cino Cinughi De Pazzi –. Collaboriamo con diversi atenei per riscoprire vitigni resistenti e nuovi innesti. L’obiettivo non è produrre tanto, ma produrre bene. Il nostro disciplinare è rigido: l’irrigazione resta solo di soccorso". Ma cosa vedranno gli ospiti nello stand di Verona? "Saremo ospiti dello spazio del Consorzio Vino Chianti: l’unione fa la forza. Su 32 metri quadri esporremo una trentina di etichette in rappresentanza dei nostri soci. Vinitaly resta il luogo d’incontro fondamentale per parlare direttamente a buyer e consumatori", conclude il presidente del Consorzio Chianti Colli Senesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Collaborazione con diversi atenei per fronteggiare i cambiamenti climatici Leggi anche: TEDx torna a Bergamo con «Countdown»: talk ispirazionali sui cambiamenti climatici Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico, un focus con esperti in occasione del Darwin DayGiovedì 12 febbraio, alla Fabbrica delle Candele, il Darwin Day viene celebrato con l'incontro "Cambiamenti climatici e geologia", promosso... Curated Conversations presents Climate Change, Museums and Heritage Sites Temi più discussi: Collaborazione con diversi atenei per fronteggiare i cambiamenti climatici; Università di Parma e Politecnico di Torino: nuove progettualità in comune e collaborazione ancora più stretta; In primo piano: le delibere di Ateneo – marzo 2026 — Italiano; La scalata delle università cinesi. Gli errori di chi vuole bloccare le collaborazioni tra atenei universitariI media danno ampio spazio alle manifestazioni che chiedono di interrompere le collaborazioni con Israele, ma casi simili sono emersi anche in altri ambiti. Tre motivi per cui brandire l'eticità può ... ilfoglio.it Rettrice della Sapienza: no al blocco della collaborazione con atenei israelianiRitengo che lo sdegno e l'orrore per le migliaia di morti e per le inumane condizioni in cui il popolo Palestinese è costretto a sottostare a seguito dell'azione militare decisa dal governo ed ... ilsole24ore.com Concerto straordinario di Primavera per il Campus grazie alla rinnovata collaborazione della Fondazione Campus Internazionale di Musica con il CIDIM – Comitato Italiano Nazionale Musica. Protagonista il duo pianistico formato da Francesco Bravi e Adriano - facebook.com facebook Mattarella: la collaborazione al posto della conflittualità, gli interessi comuni al posto della contrapposizione violenta con i conflitti armati. x.com