Allarme Caritas | Dietro i numeri fragilità e usura

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Caritas ha segnalato che in un anno sono stati giocati oltre 2 miliardi di euro d’azzardo. A Monza e in Brianza, il settore continua a registrare un aumento. La crescita avviene nonostante le difficoltà economiche e sociali, e viene evidenziato come il gioco d’azzardo possa aggravare le fragilità della popolazione. La questione rimane sotto osservazione, senza interventi immediati annunciati.

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Oltre 2 miliardi giocati in un anno e a Monza e in Brianza l’azzardo cresce ancora. È un settore che non sembra conoscere crisima che è in grado di mettere in crisi le parti più deboli della società. Un fenomeno "folle e autolesionista" come denuncia la Caritas Ambrosiana, che lancia l’allarme sull’impatto negativo che il gioco legalizzato ha su molte famiglie presentando la sua relazione annuale intitolata “Azzardo Ambrosiano. Continuiamo a farci del male“ con i dati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli elaborati per il territorio della diocesi. Nel 2025, nella zona pastorale V di Monza, che comprende gran parte del territorio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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