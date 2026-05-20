Caritas Treviglio più di tre colloqui al giorno nel 2025 | crescono povertà e fragilità

Sabato 30 maggio verrà presentato allo Spazio Hub di piazza Garibaldi il rapporto 2025 della Caritas di Treviglio. Il documento raccoglie dati, testimonianze e considerazioni relative alle situazioni di povertà e fragilità nel territorio cittadino. Nel corso dell’anno, l’organizzazione ha effettuato più di tre colloqui al giorno con persone in difficoltà, segnalando un aumento di casi legati a condizioni di vulnerabilità. La pubblicazione fornisce un quadro dettagliato delle sfide sociali affrontate nella comunità locale.

Treviglio. Verrá presentato ufficialmente sabato 30 maggio, allo Spazio Hub di piazza Garibaldi, il rapporto 2025 della Caritas di Treviglio: il documento che raccoglie dati, esperienze e riflessioni sulle povertà presenti nel territorio cittadino. Un’analisi che non vuole limitarsi a una fotografia statistica del disagio sociale, ma che intende anche sollecitare una lettura più ampia dei cambiamenti in atto. “Dietro i numeri ci sono infatti persone, famiglie, storie concrete, storie concrete di speranze – dichiara Alvaro Cappellini, direttore di Caritas Treviglio – il fine della rappresentazione non è solamente quello di rappresentare una realtà esistente, ma è quello innanzitutto di far conoscere l’umanità che abbiamo incontrato in questi servizi Caritas”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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