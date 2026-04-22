Povertà e fragilità il candidato sindaco Luigi Gentile raccoglie l’appello della Caritas | La politica deve stare accanto a chi non ha voce

Il candidato sindaco di Agrigento ha commentato una lettera inviata ai candidati alle prossime elezioni amministrative da parte di un vescovo locale. La missiva affronta temi come la povertà e la fragilità della popolazione, sottolineando l’importanza di un impegno politico che si ponga al fianco di chi è in difficoltà e non ha voce. Gentile ha espresso il suo apprezzamento per il messaggio e il richiamo alla responsabilità sociale dei candidati.

Il candidato sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, esprime il proprio apprezzamento per la lettera indirizzata ai candidati alle prossime elezioni amministrative da mons. Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento e presidente della Caritas Diocesana, e dal direttore della Caritas Diocesana.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Candidato a sindaco cercansi, Luigi Gentile (Lega): "È ai cittadini che dobbiamo pensare, non a partiti e appartenenze"L'ex assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici: "Non capisco come sia uscito il mio nome, non avendo mai avuto una discussione in tal...

“Vecchie e nuove povertà, persone invisibili”: a Pordenone un incontro per dare voce a chi non ce l'haUn appuntamento dal forte valore umano e civico è in programma venerdì 13 febbraio alle ore 17:30 nella sala “Teresina Degan” della Biblioteca Civica...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Elezioni amministrative Agrigento: l’Arcivescovo Damiano scrive ai candidati Sindaco e consiglieri.

Centrodestra al tritolo: Lega e Dc puntano su Gentile per affondare Alonge e forzare il ballottaggioL’ex assessore regionale rompe il silenzio e parla con AgrigentoNotizie: Bisognava trovare un nome che potesse risolvere davvero i problemi della città e noi ci saremmo stati. Sto facendo le mie valu ... agrigentonotizie.it

Napolitudine. Il viaggio di Partenope nella pittura di Luigi Gentile – NapoliFino al 2 dicembre 2025, Castel Nuovo. Da non perdere perché racconta Napoli come emozione e destino, in oltre duecento opere che fondono arte, scienza e identità Medico, pittore e visionario, Luigi ... lanazione.it