Violenza contro operatori sanitari l' allarme dell' Ordine dei medici | Emergenza senza fine

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pisa ha evidenziato una serie di episodi di violenza contro operatori sanitari avvenuti nelle ultime settimane. Tra questi, un uomo di 28 anni è stato arrestato a Pontedera dalla polizia, con l’accusa di stalking e minacce di morte. La questura ha confermato l’arresto e le accuse rivolte all’indagato, che rappresentano solo alcune delle situazioni di tensione e rischio che gli operatori sanitari si trovano ad affrontare quotidianamente.

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