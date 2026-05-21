Violenza contro operatori sanitari l' allarme dell' Ordine dei medici | Emergenza senza fine
L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pisa ha evidenziato una serie di episodi di violenza contro operatori sanitari avvenuti nelle ultime settimane. Tra questi, un uomo di 28 anni è stato arrestato a Pontedera dalla polizia, con l’accusa di stalking e minacce di morte. La questura ha confermato l’arresto e le accuse rivolte all’indagato, che rappresentano solo alcune delle situazioni di tensione e rischio che gli operatori sanitari si trovano ad affrontare quotidianamente.
L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pisa esprime profonda preoccupazione per i fatti accaduti nei giorni scorsi: un uomo di 28 anni è stato arrestato a Pontedera dalla Squadra mobile della Questura di Pisa con l'accusa di stalking e minacce di morte nei confronti di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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