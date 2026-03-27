Ancora un medico aggredito al Moscati | l' allarme dall’Ordine dei Medici

Un medico è stato aggredito nel reparto di chirurgia dell’ospedale “Moscati” mentre stava effettuando visite ambulatoriali. Dopo l’accaduto, il professionista ha ricevuto cure mediche e gli è stata assegnata una prognosi di otto giorni. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli operatori sanitari, e l’Ordine dei Medici ha espresso il suo allarme per la ripetizione di questi fatti.

Il dottore Basagni era impegnato nelle visite nell’ambulatorio di chirurgia. Immediatamente soccorso, gli è stata prescritta una prognosi di 8 giorni. “Ancora una volta ci tocca registrare un episodio di violenza ai danni di un operatore sanitario della nostra provincia”. “Il nostro collega — precisa il Presidente dell'Ordine Francesco Sellitto — è stato brutalmente aggredito da un paziente. Immediatamente soccorso e sottoposto alle cure necessarie, gli è stata prescritta una prognosi di 8 giorni. Come Ordine, nell’esprimere la nostra piena solidarietà e vicinanza al collega, sentiamo forte il dovere di denunciare l'ennesimo caso di violenza perpetrato ai danni di chi è impegnato ogni giorno a garantire la migliore assistenza sanitaria possibile alla collettività. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ancora un medico aggredito al “Moscati”: l'allarme dall’Ordine dei Medici Articoli correlati “In provincia di Napoli 150mila cittadini senza medico di base”: l’allarme dell’Ordine dei MediciL'Ordine dei Medici di Napoli pone l'accento sulla carenza dei medici di base, che porta i cittadini a rivolgersi agli ospedali, di conseguenza in... Ancora un aggressione contro un medico, l'allarme dei sindacatiAGI - Ennesima aggressione a un medico in servizio presso l'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone. Altri aggiornamenti su Ancora un medico aggredito al Moscati... Argomenti discussi: Aggredisce l’infermiera e il medico che interviene arrestata al Pronto soccorso. Aversa, dottoressa picchiata al pronto soccorso del MoscatiAncora violenza al Pronto soccorso dell'ospedale Ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Nella notte tra domenica e lunedì una dottoressa e un'infermiera sono state aggredite da un paziente ... ilmattino.it Avellino, Moscati: aggredito infermiere in servizio al pronto soccorsoNotte di San Silvestro ad alta tensione nel pronto soccorso del Moscati di Avellino. Il parente di una paziente ha aggredito un infermiere: pretendeva di entrare in una zona non consentita. Necessario ... ilmattino.it