Fugge all' alt e getta a terra dieci dosi di cocaina | arrestato

Da padovaoggi.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 aprile, la Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, residente a Rovigo, dopo averlo sorpreso mentre si stava allontanando a piedi. Durante il tentativo di fermarlo, l’uomo ha cercato di scappare e ha gettato a terra dieci dosi di cocaina. L’arresto è avvenuto sul posto, e l’indagine è proseguita con il sequestro delle sostanze stupefacenti.

Il 15 aprile la Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 23 anni, regolare sul territorio nazionale e domiciliato a Rovigo. L’operazione si è svolta nell’area del Parco Modì di Albignasego nell'omonima via Modigliani a seguito di segnalazioni ricevute.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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