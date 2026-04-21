Fugge all' alt e getta a terra dieci dosi di cocaina | arrestato

Il 15 aprile, la Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, residente a Rovigo, dopo averlo sorpreso mentre si stava allontanando a piedi. Durante il tentativo di fermarlo, l’uomo ha cercato di scappare e ha gettato a terra dieci dosi di cocaina. L’arresto è avvenuto sul posto, e l’indagine è proseguita con il sequestro delle sostanze stupefacenti.

Il 15 aprile la Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 23 anni, regolare sul territorio nazionale e domiciliato a Rovigo. L’operazione si è svolta nell’area del Parco Modì di Albignasego nell'omonima via Modigliani a seguito di segnalazioni ricevute.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Parabiago, all'alt dei Carabinieri getta dall'auto un pacchetto con dosi di cocainaParabiago (Milano) – Stava procedendo in auto e quando ha visto i carabinieri di pattuglia impegnati in un posto di blocco ha pensato bene di gettare... Leggi anche: Tenta la fuga e getta un sacchetto con 57 dosi di cocaina: arrestato dalla Polizia Una raccolta di contenuti Si parla di: Sezze non si ferma al controllo e tenta la fuga | denunciato un 36enne. Fugge all’alt dei carabinieri, poi la scoperta choc: inseguimento e arrestoUn controllo di routine si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione nel pomeriggio di ieri a Sant’Alessio Siculo, nel Messinese, dove i carabinieri hanno arrestato un 41enne già sottoposto al ... zoom24.it Fugge all’alt e rischia di travolgere agente e pedone: un arresto in CalabriaGli agenti della Questura di Cosenza, nell’ambito di controlli nell’area urbana del capoluogo, hanno eseguito un arresto in flagranza differita, in applicazione delle norme contenute nell’ultimo ... zoom24.it