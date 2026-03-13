Alla vista dei carabinieri getta via l' involucro con eroina | arrestato 46enne

Lo scorso 11 marzo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni per aver nascosto sostanze stupefacenti. Quando i militari hanno fatto il controllo, l'uomo ha gettato via un involucro contenente eroina. L’intervento si è concluso con l’arresto, confermando la presenza di droga e il tentativo di eliminarla sul posto.

I militari hanno effettuato una perquisizione anche nell'appartamento dell'uomo trovando materiale per il confezionamento della droga e soldi in contanti Arrestato nel pomeriggio dello scorso 11 marzo dai carabinieri un cittadino di 46 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'intervento è scattato durante un ordinario servizio di controllo del territorio nei pressi di piazza XX Settembre a Pisa. L’uomo, alla vista dei militari, ha manifestato un improvviso e palese nervosismo, tentando di disfarsi rapidamente di un involucro. Il movimento non è però sfuggito ai carabinieri, che hanno immediatamente recuperato il pacchetto rinvenendo al suo interno circa 20 grammi di eroina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ostia, armato di taglierino cammina sul lungomare. Alla vista dei carabinieri si getta nel canale Secondigliano, fugge alla vista dei Carabinieri e getta il marsupio: dentro oltre 400 grammi di drogaSorpreso con lo scooter accanto a un’auto in sosta, tenta la fuga ma viene fermato: nel marsupio oltre 400 grammi di droga e 420 euro in contanti. Una raccolta di contenuti su Alla vista dei carabinieri getta via... Temi più discussi: Alla vista dei carabinieri prova a fuggire ferendone uno, trovato con gli stupefacenti: giovane denunciato; Tenta la fuga alla vista dei Carabinieri, ma viene preso: pusher in manette alla Stazione; Tenta di allontanarsi alla vista dei Carabinieri. A Potenza tunisino scoperto con cocaina: arrestato; Tor San Lorenzo, pusher fugge in scooter alla vista dei carabinieri: arrestato. Tenta di allontanarsi alla vista dei Carabinieri. A Potenza tunisino scoperto con cocaina: arrestatoNell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità nel capoluogo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia d ... melandronews.it Forlì, alla vista dei Carabinieri lancia l’hashish da spacciare e si allontana in bici: 27enne arrestatoNella notte di mercoledì 25 febbraio, i Carabinieri di Forlì hanno arrestato un 27enne tunisino, presunto responsabile del reato di detenzione ai ... corriereromagna.it L' Avellino continua blindato la preparazione in vista della delicata sfida di Chiavari. Ballardini, privo di Patierno, potrebbe dare una chance a Russo, mattatore dell'ultima sfida contro il Padova - facebook.com facebook . @Azzurri | Le ultime sulle convocazioni in vista dei playoff x.com