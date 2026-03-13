Alla vista dei carabinieri getta via l' involucro con eroina | arrestato 46enne

Da pisatoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 11 marzo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni per aver nascosto sostanze stupefacenti. Quando i militari hanno fatto il controllo, l'uomo ha gettato via un involucro contenente eroina. L’intervento si è concluso con l’arresto, confermando la presenza di droga e il tentativo di eliminarla sul posto.

I militari hanno effettuato una perquisizione anche nell'appartamento dell'uomo trovando materiale per il confezionamento della droga e soldi in contanti Arrestato nel pomeriggio dello scorso 11 marzo dai carabinieri un cittadino di 46 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'intervento è scattato durante un ordinario servizio di controllo del territorio nei pressi di piazza XX Settembre a Pisa. L’uomo, alla vista dei militari, ha manifestato un improvviso e palese nervosismo, tentando di disfarsi rapidamente di un involucro. Il movimento non è però sfuggito ai carabinieri, che hanno immediatamente recuperato il pacchetto rinvenendo al suo interno circa 20 grammi di eroina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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