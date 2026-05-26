Alla Sapienza apre CAVE spazio immersivo per la ricerca interdisciplinare

Notizia in breve

La Sapienza di Roma ha aperto il 25 maggio un nuovo spazio immersivo denominato CAVE, situato presso la facoltà di Architettura a Valle Giulia. Si tratta di un ambiente per la ricerca interdisciplinare che utilizza tecnologie di realtà virtuale. La struttura permette l'esplorazione di ambienti tridimensionali e si rivolge a progetti di studio e ricerca nel campo dell’architettura e delle discipline collegate. L'inaugurazione ha coinvolto rappresentanti accademici e ricercatori.