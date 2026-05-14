Papa Leone XIV alla Sapienza | Chi studia e ricerca alla fine trova Dio

Il Papa ha fatto visita all’Università Sapienza di Roma, pronunciando un breve discorso rivolto alla comunità studentesca. Le sue parole sono state rivolte a condividere un momento di fede e di conoscenza, sottolineando che chi studia e ricerca alla fine trova Dio. La visita, definita pastorale, ha incluso anche un saluto alla comunità universitaria, con il Papa che si è rivolto alla Cappella e ha espresso il desiderio di conoscere l’ambiente accademico e le persone che lo compongono.

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Papa Leone all’Università Sapienza di Roma. Le parole di saluto a braccio del Papa alla comunità studentesca della Sapienza rivolte dalla Cappella: “Questa mia visita oggi è una visita pastorale: conoscere un po’ l’università, conoscere voi, poter salutare, condividere un breve momento nella fede. Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, trovare Dio precisamente nella bellezza della creazione e in tante forme in cui Dio ha voluto mettere la sua impronta”. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV alla Sapienza: “Chi studia e ricerca alla fine trova Dio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Papa Leone XIV alla Sapienza: Chi studia e ricerca alla fine trova Dio Sullo stesso argomento Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di RomaIl 14 maggio sarà una giornata campale per la comunità dell'università Sapienza di Roma. Papa Leone XIV alla Sapienza, la folla in attesa: “Grazie per l’accoglienza”Papa Leone XIV si è recato in Visita pastorale alla Sapienza – Università di Roma. Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Robert Francis Prevost, un anno da Leone - Comunione e Liberazione; Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Papa Leone XIV alla Sapienza. Don Vecchione racconta l’attesa: Nuova fase tra fede e sapere. Durante l’Udienza Generale di oggi, Papa Leone XIV ha compiuto una sosta inattesa in Piazza San Pietro. Il Pontefice è sceso dalla papamobile e si è fermato davanti alla targa che ricorda il luogo in cui San Giovanni Paolo II fu colpito il 13 maggio 1981, gior x.com Papa Leone XIV alla Sapienza: applausi e standing ovation, il duro attacco al riarmo conquista gli studentiApplausi e ovazioni accolgono Leone XIV, per la prima volta in visita nell'ateneo più grande d'Europa. Un'accoglienza ben diversa da quella che docenti e universitari della Sapienza riservarono 18 ann ... tg.la7.it Leone XIV alla Sapienza, ovazione degli studenti: Viva il Papa. Selfie e applausiPapa Leone è arrivato alla Sapienza accolto dagli applausi degli studenti. Selfie, strette di mano e discorso in Aula Magna ... affaritaliani.it