VIDEO Laboratorio CAOS Marianelli | Sarà spazio di ricerca interdisciplinare

Un nuovo laboratorio sta sorgendo all’interno del Polo di ingegneria, pensato come un ambiente di ricerca aperto a diverse discipline. La struttura nasce dall’idea di un fisico, ma sarà utilizzata da professionisti di vari settori per sviluppare progetti e studi con approcci diversi. La scelta di collocarlo in questa sede mira a favorire l’incontro tra competenze e metodologie differenti, creando un punto di confronto tra ingegneria, fisica e altre discipline scientifiche.

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