Alla Passerini Landi appuntamento con Chiara Montani per il Maggio dei Libri
Giovedì 28 maggio alle 17, nella sala principale della biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del nuovo romanzo storico “Il destino di Sofonisba”. L’autrice Chiara Montani interverrà per parlare del suo ultimo libro, pubblicato nel 2025. L’evento fa parte del ciclo “Maggio dei Libri”.
Nuovo appuntamento per il “Maggio dei Libri” alla biblioteca Passerini Landi. Giovedì 28 maggio alle 17, nel salone monumentale, la scrittrice Chiara Montani presenterà il suo ultimo romanzo storico “Il destino di Sofonisba” (Neri Pozza, 2025).L’incontro – organizzato in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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