Il re ombra alla Passerini Landi nuovo appuntamento con Trame in biblioteca

Mercoledì 15 aprile alle ore 16, nella biblioteca Passerini Landi, si svolgerà il prossimo incontro del gruppo di lettura “Trame in biblioteca”. L’evento è dedicato alla presentazione del libro “Il re ombra” e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati e l’ingresso è libero.

Si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 16, alla biblioteca Passerini Landi, il nuovo appuntamento del gruppo di lettura “Trame in biblioteca”. Al centro dell’incontro il libro di Maaza Mengiste “Il re ombra” (Einaudi, 2021). Come sempre, la partecipazione è aperta a tutti, anche a chi non ha letto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it “Macabro indizio”, alla Passerini Landi terzo appuntamento con “Piacenza che scrive”Terzo appuntamento per rassegna “Piacenza che scrive", dedicata ad autori ed editori piacentini, venerdì 10 aprile alle 17 alla Sala Balsamo della... "Controcanone letterario", incontro con l'autore Johnny L. Bertolio alla Passerini LandiGiovedì 5 febbraio alle ore 16,30 al Salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi il Centro antiviolenza di Piacenza presenta l’incontro... Si parla di: Passerini Landi, con il fotografo Paolo Ribolini il secondo incontro della rassegna Piacenza che scrive. Il re ombra, alla Passerini Landi nuovo appuntamento con Trame in bibliotecaSi terrà mercoledì 15 aprile alle ore 16, alla biblioteca Passerini Landi, il nuovo appuntamento del gruppo di lettura Trame in biblioteca. Al centro dell’incontro il libro di Maaza Mengiste Il re ... ilpiacenza.it Passerini Landi, con il fotografo Paolo Ribolini il secondo incontro della rassegna Piacenza che scriveSi terrà mercoledì 8 aprile alle ore 17 alla sala Balsamo della biblioteca Passerini Landi, il secondo appuntamento della rassegna Piacenza che scrive che vedrà Paolo Ribolini, autore del catalogo d ... ilpiacenza.it