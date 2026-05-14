Il maggio dei libri eventi alla Biblioteca Passerini-Landi

Nel mese di maggio, la Biblioteca Passerini-Landi partecipa anche quest’anno alla campagna nazionale “Il Maggio dei libri”, promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura. Durante il mese, la biblioteca organizza una serie di eventi dedicati alla promozione della lettura, coinvolgendo il pubblico in attività e incontri letterari. La partecipazione si inserisce nel programma di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura e della lettura tra i cittadini.

La Biblioteca Passerini-Landi aderisce anche nel 2026 alla campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio dei libri”, promossa dal Ministero della Cultura tramite il Centro per il libro e la lettura. Tema della sedicesima edizione sarà “Ogni libro è una creatura viva”, che porterà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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