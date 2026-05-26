Alisson e quella coscia che spaventa i tifosi della Juventus | gli ultimi 3 anni sono un bollettino di guerra

Negli ultimi tre anni, il portiere brasiliano ha affrontato diversi infortuni alla coscia, preoccupando i tifosi della Juventus. La sua condizione fisica è stata oggetto di attenzione, con periodi di assenza e riabilitazione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sugli interventi o sui tempi di recupero. La sua presenza in campo è stata intermittente, influenzando le scelte tecniche della squadra. La questione resta aperta, con aggiornamenti ancora da definire.

Alisson e quella coscia che spaventa i tifosi della Juventus: gli ultimi 3 anni del portiere brasiliano sono un bollettino di guerra. La trattativa per Alisson alla Juventus come erede di Di Gregorio intriga, ma analizzando il suo recente storico infortuni emerge un quadro che allarma, e non poco, i tifosi bianconeri. Gli ultimi tre anni del portiere brasiliano al Liverpool si presentano infatti come un vero e proprio bollettino di guerra. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il dato più critico riguarda la sua cronica fragilità muscolare. Dal 2023 al 2026, i ripetuti “infortuni alla coscia” lo hanno tenuto sistematicamente lontano dal terreno di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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