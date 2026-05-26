Alisson e quella coscia che spaventa i tifosi della Juventus | gli ultimi 3 anni sono un bollettino di guerra

Da juventusnews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi tre anni, il portiere brasiliano ha affrontato diversi infortuni alla coscia, preoccupando i tifosi della Juventus. La sua condizione fisica è stata oggetto di attenzione, con periodi di assenza e riabilitazione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sugli interventi o sui tempi di recupero. La sua presenza in campo è stata intermittente, influenzando le scelte tecniche della squadra. La questione resta aperta, con aggiornamenti ancora da definire.

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Alisson e quella coscia che spaventa i tifosi della Juventus: gli ultimi 3 anni del portiere brasiliano sono un bollettino di guerra. La trattativa per  Alisson  alla  Juventus  come erede di  Di Gregorio  intriga, ma analizzando il suo recente storico infortuni emerge un quadro che allarma, e non poco, i tifosi bianconeri. Gli ultimi tre anni del portiere brasiliano al  Liverpool  si presentano infatti come un vero e proprio bollettino di guerra. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il dato più critico riguarda la sua cronica fragilità muscolare. Dal 2023 al 2026, i ripetuti “infortuni alla coscia” lo hanno tenuto sistematicamente lontano dal terreno di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

alisson e quella coscia che spaventa i tifosi della juventus gli ultimi 3 anni sono un bollettino di guerra
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