Il nome del portiere brasiliano è tornato a circolare con insistenza nel mercato della Juventus, alimentando le discussioni tra gli addetti ai lavori. Le trattative sembrano aver fatto passi avanti, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte. La società bianconera valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto difensivo tra i prossimi movimenti di mercato.

di Angelo Ciarletta Alisson alla Juventus, il portiere brasiliano continua ad avanzare nelle gerarchie del mercato bianconero. Gli ultimi aggiornamenti. La Juve lavora per innalzare il livello di caratura internazionale della propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della dirigenza è quello di inserire elementi dotati di estrema qualità e personalità, specialmente nei ruoli chiave. MERCATO JUVENTUS LIVE Uno dei nomi che circola da tempo in questo senso, per la porta bianconera, porta direttamente in Premier League. Il profilo che sta avanzando con forza è quello di Alisson Becker.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson alla Juventus, il nome del brasiliano continua ad avanzare. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

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