Quella di maggio potrebbe essere la bolletta della luce più cara degli ultimi 10 anni che dovrai pagare

A maggio, molti clienti si trovano ad affrontare una bolletta della luce particolarmente elevata, potenzialmente la più alta degli ultimi dieci anni. L'aumento dei costi è dovuto alla crisi in Iran, che ha influito sui prezzi di metano, energia elettrica e gasolio da riscaldamento. Questa situazione si riflette sui consumatori italiani, che devono prepararsi a pagare di più per l’energia.

La bolletta di maggio rischia di essere la più cara degli ultimi dieci anni. L'impennata provocata dalla crisi in Iran riguarda tutti i vettori energetici: metano, energia elettrica e gasolio da riscaldamento. Ecco di quanto stanno aumentando e come risparmiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

