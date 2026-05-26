Il portiere brasiliano è vicino alla Juventus, secondo fonti di mercato. Tuttavia, il Liverpool non ha ancora accettato l’addio e continua a cercare di trattenere il giocatore. La trattativa tra le due squadre è in corso, ma nessuna delle parti ha ancora ufficializzato un accordo. La società inglese mantiene la posizione di non cedere il portiere, mentre la squadra italiana sta spingendo per il trasferimento.

legata al futuro del portiere brasiliano. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, Alisson considera ormai concluso il suo prestigioso ciclo inglese. Il numero uno del Brasile di Carlo Ancelotti, già allenato in passato da Luciano Spalletti alla Roma, ha infatti raggiunto una solida intesa di massima con la Juventus. L’accordo prevede un contratto triennale fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, a 5 milioni di euro annui. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Sorprendentemente, nemmeno la retrocessione della formazione bianconera in Europa League ha modificato i piani del forte portiere, che sta trattando in prima persona con il Liverpool per ottenere il definitivo via libera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson è a un passo dalla Juventus? Il Liverpool non molla la presa: la situazione

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