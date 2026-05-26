Alisson è a un passo dalla Juventus? Il Liverpool non molla la presa | la situazione

Da juventusnews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere brasiliano è vicino alla Juventus, secondo fonti di mercato. Tuttavia, il Liverpool non ha ancora accettato l’addio e continua a cercare di trattenere il giocatore. La trattativa tra le due squadre è in corso, ma nessuna delle parti ha ancora ufficializzato un accordo. La società inglese mantiene la posizione di non cedere il portiere, mentre la squadra italiana sta spingendo per il trasferimento.

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legata al futuro del portiere brasiliano. Nonostante un contratto in scadenza nel  2027,  Alisson  considera ormai concluso il suo prestigioso ciclo inglese. Il numero uno del  Brasile  di  Carlo Ancelotti, già allenato in passato da  Luciano Spalletti  alla  Roma, ha infatti raggiunto una solida intesa di massima con la  Juventus. L’accordo prevede un contratto triennale fino al  2029, con opzione per un’ulteriore stagione, a  5 milioni di euro annui. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Sorprendentemente, nemmeno la retrocessione della formazione bianconera in  Europa League  ha modificato i piani del forte portiere, che sta trattando in prima persona con il  Liverpool  per ottenere il definitivo via libera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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