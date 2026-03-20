Il Liverpool esercita l' opzione per tenersi Alisson ma la Juve non molla E ha anche un piano B

Il Liverpool ha deciso di esercitare l'opzione per mantenere Alisson, mentre la Juventus continua a seguire altre soluzioni. I Reds evitano di perdere il portiere brasiliano a parametro zero e nel frattempo aumentano le possibilità di ingaggiare Mamardashvili. La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare la porta, ma nessuna scelta è ancora definitiva.

La caccia al nuovo portiere è partita. Siamo ancora alle porte della primavera, ma in casa Juventus la situazione continua ad arricchirsi di nuovi profili in scenari perennemente mutevoli. La certezza è una, ovvero che il club ha deciso di cambiare aria tra i pali, alla ricerca di nuove certezze. Così la squadra dirigenziale guidata dall’amministratore delegato Damien Comolli sta lavorando duramente per portarsi avanti con i nomi che più rinforzerebbero la formazione titolare di Luciano Spalletti, in una corsa che vede continui sorpassi tra i preferiti e gli outsider, tra i portieri d'esperienza e quelli in rampa di lancio. Comunque, la Signora non andrà su scommesse, ma su calciatori già temprati e pronti per l’immediato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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