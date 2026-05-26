È iniziata una campagna dell’Unione Europea dedicata ai prodotti a base di vitello, con focus sulla sostenibilità e la condivisione. La promozione coinvolge Italia, Francia e Belgio, che collaborano per valorizzare il consumo di questo tipo di carne. La campagna è stata annunciata durante un evento in un ristorante di Roma, con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sui benefici di un’alimentazione più sostenibile. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici o le iniziative future.

Roma, 25 mag. (AdnkronosLabitalia) - Al via, in occasione della cena al ristorante D'O di San Pietro all'Olmo (Milano), il lancio ufficiale di ‘UE Veal: vitello, il gusto della condivisione sostenibile', la campagna di informazione triennale promossa dalle organizzazioni interprofessionali di Italia (Assocarni), Francia (Interbev) e Belgio (Vlam), con la partecipazione dei Paesi Bassi (SBK). L'evento inaugurale ha rappresentato un momento di connessione internazionale senza precedenti: in collegamento diretto con Parigi e Bruxelles, grazie a un sistema di traduzione e interazione digitale in tempo reale, giornalisti, influencer e stakeholder dei tre Paesi hanno potuto dialogare e condividere lo stesso momento attorno alla tavola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alimenti, al via campagna Ue Veal: Italia Francia e Belgio unite dal gusto della condivisione sostenibile

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