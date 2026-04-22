Due cacciamine e due unità specializzate in scorta e logistica: sono queste le 4 navi che la Marina militare italiana pianifica di dispiegare nello Stretto di Hormuz per le operazioni di sminamento concordate con gli altri Paesi volenterosi durante l'ultimo vertice a Parigi. Le operazioni inizierann.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hormuz, Italia verso invio di 4 navi per sminare lo Stretto: al via "missione difensiva di pace" con Francia, UK, Olanda, Belgio

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Con la guerra in Iran è caro-preservativi, il big settore aumenta i prezzi del 30%. I rincari di Karex con la chiusura dello Stretto di Hormuz. #ANSA x.com