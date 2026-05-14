Ue cresce l’importazione di GNL russo nel primo trimestre 2026 | guidano Francia Spagna e Belgio
Nel primo trimestre del 2026, le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia verso l’Europa sono aumentate. Francia, Spagna e Belgio sono i paesi che hanno registrato i maggiori volumi di arrivi. I dati ufficiali indicano un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento si inserisce in un quadro di flussi energetici in evoluzione, con variazioni nelle fonti di approvvigionamento di gas naturale per diverse nazioni europee.
Roma, 14 maggio 2026 – Le importazioni europee di gas naturale liquefatto (GNL) russo hanno raggiunto il livello più alto nei primi tre mesi del 2026, mantenendo la Russia rimane il secondo fornitore di GNL dell’UE, secondo quanto emerge da un rapporto dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). L’impennata si è verificata mentre le nazioni di tutto il mondo si affannavano a reperire forniture energetiche per sostituire quelle interrotte a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz avvenuta in seguito alla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran lo scorso 28 febbraio. Come indica l’analisi, le spedizioni di gas russo verso l’UE tramite gasdotto si sono in gran parte interrotte, ma alcuni Paesi continuano ad acquistare GNL russo via nave cisterna, in particolare Francia, Spagna e Belgio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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