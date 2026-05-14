Ue cresce l’importazione di GNL russo nel primo trimestre 2026 | guidano Francia Spagna e Belgio

Nel primo trimestre del 2026, le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia verso l’Europa sono aumentate. Francia, Spagna e Belgio sono i paesi che hanno registrato i maggiori volumi di arrivi. I dati ufficiali indicano un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento si inserisce in un quadro di flussi energetici in evoluzione, con variazioni nelle fonti di approvvigionamento di gas naturale per diverse nazioni europee.

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