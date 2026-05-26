Alfonso Gatto Un poeta e la sua città | una serata all' Arco Catalano dedicata alla sua opera

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio, all’Arco Catalano, si svolgerà una serata dedicata a Alfonso Gatto, intitolata “Alfonso Gatto. Un poeta e la sua città”. L’evento si concentrerà sulla sua poesia e sulla sua vita, evidenziando il legame stretto e duraturo con la città natale. Durante l’iniziativa saranno presentati aspetti della sua biografia e alcune delle sue opere più rappresentative.

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Sabato 30 maggio, all’Arco Catalano, si terrà “Alfonso Gatto. Un poeta e la sua città”, una serata dedicata alla sua opera e alla sua biografia, nel rapporto irrisolto e profondissimo con la città che lo ha generato e che, in fondo, non ha mai smesso di risuonare nella sua scrittura.Associato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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