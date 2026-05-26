Alfonso Gatto Un poeta e la sua città | una serata all' Arco Catalano dedicata alla sua opera

Sabato 30 maggio, all’Arco Catalano, si svolgerà una serata dedicata a Alfonso Gatto, intitolata “Alfonso Gatto. Un poeta e la sua città”. L’evento si concentrerà sulla sua poesia e sulla sua vita, evidenziando il legame stretto e duraturo con la città natale. Durante l’iniziativa saranno presentati aspetti della sua biografia e alcune delle sue opere più rappresentative.

Sabato 30 maggio, all’Arco Catalano, si terrà “Alfonso Gatto. Un poeta e la sua città”, una serata dedicata alla sua opera e alla sua biografia, nel rapporto irrisolto e profondissimo con la città che lo ha generato e che, in fondo, non ha mai smesso di risuonare nella sua scrittura.Associato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALFONSO GATTO - POESIA D'AMORE

Notizie e thread social correlati

Da Porto Empedocle al successo letterario: Denise Catalano presenta la sua nuova opera a PalermoUna scrittrice originaria di Porto Empedocle ha presentato a Palermo il suo nuovo libro intitolato \

Giornata Mondiale per l'Autismo, alla città del Cinema 'Fuori dal Guscio', una serata dedicata alla consapevolezza e alla condivisioneGiovedì 26 marzo si svolgerà presso la Città del Cinema una serata dedicata alla Giornata Mondiale per l'Autismo.

Temi più discussi: Il saggio di Alberto Granese su Alfonso Gatto: un viaggio tra tensione libertaria e sperimentazione ardita; Mascherini e Marin, un dialogo lungo 20 anni tre arte e lettere; Si apre ufficialmente la terza edizione del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno, promosso dal Comune di Circello; Dal 13 al 20 giugno torna la 14esima edizione di Salerno Letteratura - Napoli Village - Quotidiano di.

Alfonso Gatto, poeta in biciclettaGatto: non il corridore, ormai ex, Oscar, ma il poeta, e i poeti non sono mai ex, Alfonso. Alfonso Gatto: Salerno, del 17 luglio 1909, un paio di mesi dopo la nascita del Giro d’Italia. Liceo classico ... ilfoglio.it

25 Aprile con Alfonso GattoVEDI I VIDEO 25 Aprile , Liberazione 1945: primo cinegiornale dell’Istituto Nazionale Luce Nuova , Festa d’Aprile cantata da Giovanna Daffini, Da una lettera di Italo Calvino ad Alfonso Gatto , ... quotidiano.net