Da Porto Empedocle al successo letterario | Denise Catalano presenta la sua nuova opera a Palermo
Una scrittrice originaria di Porto Empedocle ha presentato a Palermo il suo nuovo libro intitolato
La scrittrice Denise Catalano, originaria di Porto Empedocle, torna protagonista del panorama culturale siciliano con la presentazione del suo ultimo libro intitolato Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria storia vita. L’evento si terrà sabato 18 aprile 2026 alle ore 16:30.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
"Nell’isola che non c’è": Beniamino Biondi presenta il suo libro a Porto EmpedocleUn libro che interroga l’identità e prova a raccontare la Sicilia contemporanea attraverso la forza della narrazione.
Zanardi donò la sua bici da corsa a Vitelaru, che la portò al successo in memoria del campioneIl ciclista romeno Andrei Vitelaru ha vinto una gara internazionale di handbike portando con sé un simbolo di memoria e dedizione: la bicicletta da...