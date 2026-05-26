Alfa Romeo Driving Academy | l’istinto è tecnica ed emozione
È iniziata un mese fa l’Alfa Romeo Driving Academy, un progetto realizzato in collaborazione con la Scuderia de Adamich. Si tratta di un’iniziativa che combina tecnica e emozione, rivolta a chi desidera migliorare le proprie capacità di guida ad alte prestazioni. L’accademia si focalizza sull’allenamento pratico e sulla formazione di piloti e appassionati, mantenendo viva una delle collaborazioni più durature nel settore.
È partita umn mese fa l’Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich, il progetto che rinnova una delle collaborazioni più longeve nel mondo della guida ad alte prestazioni. Nata nel lontano 1991, la partnership unisce il Dna sportivo del Biscione con l’expertise tecnica di Scuderia de Adamich, mettendo a disposizione di privati e aziende un’ampia offerta di driving experience esclusive sul circuito dell’Autodromo di Varano de’ Melegari. Protagoniste tutti i modelli della gamma Alfa Romeo: dalla compatta sportiva Junior al C-SUV Tonale, dalla berlina ad alte prestazioni Giulia al D-SUV Stelvio. Alfa Romeo Driving Academy si. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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