Alfa Romeo Driving Academy | l’istinto è tecnica ed emozione

Notizia in breve

È iniziata un mese fa l’Alfa Romeo Driving Academy, un progetto realizzato in collaborazione con la Scuderia de Adamich. Si tratta di un’iniziativa che combina tecnica e emozione, rivolta a chi desidera migliorare le proprie capacità di guida ad alte prestazioni. L’accademia si focalizza sull’allenamento pratico e sulla formazione di piloti e appassionati, mantenendo viva una delle collaborazioni più durature nel settore.