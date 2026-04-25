L'allenatore ha dichiarato che la squadra deve mantenere la convinzione di poter ottenere risultati positivi in ogni incontro di Champions League. Ha sottolineato l'importanza di affrontare ogni partita con determinazione, senza sottovalutare nessuna avversaria. La sua analisi si concentra sull'approccio mentale necessario per competere ai massimi livelli in questa competizione europea.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Celik Juventus, il turco resta una possibilità per la Vecchia Signora: la posizione della Roma e cosa potrebbe accadere in futuro Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini sulla Champions: «Dobbiamo credere di poter vincere ogni partita»

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Le dichiarazioni di Gasperini dopo la vittoria contro il Bologna - facebook.com facebook

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