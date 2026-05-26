Un ragazzo con autismo grave ha trascorso un’intera giornata in gita, un’esperienza significativa per lui. In passato, sono stati pubblicati articoli sulla sua storia, evidenziando il sostegno di insegnanti e dirigenti che si sono impegnati per favorire il suo inserimento. Questi incontri dimostrano come il coinvolgimento di chi crede nelle sue capacità possa abbattere le barriere. La giornata in gita rappresenta un esempio di inclusione e di attenzione alle esigenze di persone con bisogni speciali.

In diverse occasioni abbiamo ospitato su Luce! articoli dedicati alla storia di Alex, ragazzo con autismo grave che ha trovato a scuola, a dispetto di tante esperienze negative che pure ci sono e che raccontiamo, insegnanti e dirigenti che per lui si sono spesi senza risparmio. Oggi pubblichiamo la lettera della sua mamma, Daniela Centanni, che ci racconta un altro episodio da incorniciare. Si fa presto a dire "inclusione". È una parola bellissima, che riempie i programmi scolastici e i discorsi istituzionali, ma che troppo spesso evapora non appena si scontra con la realtà della burocrazia, della paura o della comodità. In un mondo che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alex, autistico grave, in gita per un giorno intero. “Quando si incontra chi ci crede, le barriere si abbattono”

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