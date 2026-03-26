Mondiali 2026 l’Italia ci crede | 2-0 contro l’Irlanda del Nord Gattuso resuscita gli azzurri | prima Tonali poi Kean Contro chi si gioca la finale
La nazionale italiana di calcio si è qualificata per la finale dei playoff per i Mondiali 2026 dopo aver battuto l’Irlanda del Nord 2-0 a Bergamo. I gol sono stati segnati nel secondo tempo da Sandro Tonali al 56’ e da Moise Kean all’80’. La squadra, guidata da Rino Gattuso, si prepara ora ad affrontare l’avversario che uscirà dalla sfida tra una squadra europea e una rappresentativa sudamericana.
La Nazionale di Rino Gattuso vola in finale dei playffo di qualificazione dei Mondiali 2026. A Bergamo, gli azzurri hanno battuto l’Irlanda del Nord per 2 a 0, grazie ai gol tutti nel secondo tempo di Tonali al 56? e Moise Kean all’80’. La Nazionale italiana giocherà la finale contro la vincente tra Galles e Bosnia il prossimo martedì 31 marzo. Un primo tempo da dimenticare, un secondo da incorniciare. Per 45 minuti la partita è quasi un dejà vu di certi brutti ricordi recenti: gli azzurri girano palla senza trovare varchi, gli irlandesi di O’Neill si difendono con ordine e aspettano il tempo che passa. I 23mila dell’Olimpico, sciarpe azzurre al vento, soffrono in silenzio, prima del minuto di raccoglimento in memoria di Beppe Savoldi, scomparso a Bergamo. 🔗 Leggi su Open.online
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