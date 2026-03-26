Mondiali 2026 l’Italia ci crede | 2-0 contro l’Irlanda del Nord Gattuso resuscita gli azzurri | prima Tonali poi Kean Contro chi si gioca la finale

La nazionale italiana di calcio si è qualificata per la finale dei playoff per i Mondiali 2026 dopo aver battuto l’Irlanda del Nord 2-0 a Bergamo. I gol sono stati segnati nel secondo tempo da Sandro Tonali al 56’ e da Moise Kean all’80’. La squadra, guidata da Rino Gattuso, si prepara ora ad affrontare l’avversario che uscirà dalla sfida tra una squadra europea e una rappresentativa sudamericana.