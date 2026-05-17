Le ' Onde libere' abbattono le barriere architettoniche ora la piscina è più accessibile
Un nuovo progetto dedicato all’inclusione e all’accessibilità si sta sviluppando nel settore del nuoto, con l’obiettivo di rimuovere le barriere architettoniche nelle strutture sportive. Il progetto, chiamato ‘Onde Libere’, è stato avviato dal Rotary Club locale e coinvolge il Centro Universitario Sportivo di Ferrara e l’Università degli Studi di Ferrara. L’iniziativa mira a rendere più accessibili le piscine per persone con disabilità, promuovendo il nuoto come strumento di integrazione sociale e benessere.
Il nuoto come strumento di inclusione, benessere e integrazione sociale: è questo l'obiettivo del progetto ‘Onde Libere’, promosso dal Rotary Club Ferrara e realizzato in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo di Ferrara e di Unife.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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