Le ' Onde libere' abbattono le barriere architettoniche ora la piscina è più accessibile

Un nuovo progetto dedicato all’inclusione e all’accessibilità si sta sviluppando nel settore del nuoto, con l’obiettivo di rimuovere le barriere architettoniche nelle strutture sportive. Il progetto, chiamato ‘Onde Libere’, è stato avviato dal Rotary Club locale e coinvolge il Centro Universitario Sportivo di Ferrara e l’Università degli Studi di Ferrara. L’iniziativa mira a rendere più accessibili le piscine per persone con disabilità, promuovendo il nuoto come strumento di integrazione sociale e benessere.

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