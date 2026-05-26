Alessandro Bergonzoni ha parlato di una ricerca chiamata “crealtà”, definendola un processo in cui si compiono “geniocidi” e si richiede di essere “sovrumani”. Durante un evento a Milano, ha invitato a “malarsi di congiuntivite” per contribuire a questa creazione collettiva, suggerendo un approccio inusuale e provocatorio. Le sue parole sono state pronunciate mentre discuteva di un nuovo modo di concepire la realtà.

Milano – Forse è il momento di ammalarsi di congiungivite. Per comporre poi insieme una nuova crealtà. Che qui l’orizzonte è parecchio buio. Come ci ricorda Alessandro Bergonzoni in Arrivano i dunque, da oggi a domenica all’Elfo Puccini dove aveva debuttato un anno e mezzo fa. Si torna a guardare dentro l’umano. Nel profondo. E la visione non è delle migliori. Difficile uscire indenni da questo fiume di parole. Il pensiero dell’artista bolognese non è mai inoffensivo. Eppure (come al solito) si ride. Fino alle lacrime. Dettaglio che confonde ulteriormente. Bergonzoni, nello spettacolo non le manda a dire. “Ma il mio non è un discorso civile o di denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandro Bergonzoni alla ricerca della “crealtà”: “Qui si compiono geniocidi, si deve essere sovrumani”

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