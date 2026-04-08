Bergonzoni a Mantova | la Crealtà tra filosofia e comicità

Il 17 aprile 2027, il Teatro Sociale di Mantova ospiterà Alessandro Bergonzoni per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale intitolato Arrivano i Dunque, che include le sezioni Avannotti, Sole Blu e la storia della giovane Saracinesca. La serata vedrà l’attore e comico mescolare elementi di filosofia e umorismo, creando un’esibizione che combina riflessione e comicità. La performance si inserisce nella stagione teatrale in programma nel locale.

Il 17 aprile 2027 il Teatro Sociale di Mantova accoglierà Alessandro Bergonzoni per la presentazione del suo nuovo progetto teatrale intitolato Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). L’evento si inserisce nel programma della stagione 20262027 di Mantova Live Theatre. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Mantova e l’organizzazione di Mister Wolf. L’artista proveniente da Bologna torna a salire sul palco dopo aver concluso il tour legato a Trascendi e Sali, proponendo una nuova opera che intreccia elementi di filosofia, comicità e ricerca linguistica. La scomposizione del reale attraverso la Crealtà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergonzoni a Mantova: la “Crealtà” tra filosofia e comicità Leggi anche: Alla Pandurera ritorna Bergonzoni. Sul palco poesia e comicità graffiante Leggi anche: Verso l’otto marzo. Comicità, riflessione arte e filosofia. Si celebrano le donne Si parla di: Alessandro Bergonzoni torna in teatro con il suo nuovo spettacolo Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca) il 17 aprile 2027 al Teatro Sociale di Mantova; Arrivano i Dunque: Alessandro Bergonzoni protagonista al Teatro Sociale ad aprile 2027. Libri come, l'omaggio di Alessandro Bergonzoni a RadioTreSi è chiusa all'Auditorium Parco della Musica di Roma la festa del libro e della lettura, quest'anno dedicata alla parola democrazia ... rainews.it