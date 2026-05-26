Alessandro Benetton lancia Basketalk | business e attualità raccontati a colpi di canestro

Alessandro Benetton ha pubblicato il primo episodio di “Basketalk”, una rubrica sui social media. In questa serie, il presidente di due aziende italiane parla di affari, progetti e attualità mentre si trova in campo a giocare a basket. Il format combina discussioni di business con momenti di sport, con Benetton che si muove e parla durante le partite. La serie si presenta come un modo originale di comunicare temi di attualità.

Il nuovo format . Alessandro Benetton debutta sui social con “Basketalk”, una nuova rubrica in cui il presidente di Edizione e Mundys parla di business, progetti e temi di attualità mentre gioca a basket. Il format, costruito tra riflessioni e tiri a canestro, richiama lo stile comunicativo di alcuni manager internazionali e, per certi aspetti, ricorda anche l’approccio di Jon Gray, che negli ultimi mesi ha trasformato le sue sessioni di corsa in occasioni di dialogo con il pubblico. L’iniziativa si inserisce nel percorso social già avviato da Benetton con Un Caffè con Alessandro, format che negli anni ha raccolto milioni di visualizzazioni e contribuito alla crescita di una community da oltre 350 mila follower complessivi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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