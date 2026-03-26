Mundys Alessandro Benetton nuovo presidente

In Mundys sono in corso cambiamenti di leadership e Alessandro Benetton è stato nominato presidente. La società, operante nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali, si prepara a nuove nomine. La comunicazione ufficiale conferma la nomina di Benetton, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui membri coinvolti nel processo.

Nomine in dirittura d’arrivo in Mundys. Alessandro Benetton sale al vertice e diventa presidente della società attiva nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali. Andrea Mangoni verrà invece riconfermato amministratore delegato. È quanto filtra da fonti vicine all’azienda (precedentemente Atlantia e già Autostrade) in vista dell’assemblea del 30 marzo. Il presidente uscente Giampiero Massolo “scalerà” a vicepresidente, restando dunque nel team di Mundys. Andrea Mangoni (Imagoeconomica). Finora era vicepresidente. Benetton, che nel board uscente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente, sarà presidente di Mundys per il prossimo triennio nell’ambito di una riorganizzazione complessiva del gruppo «allo scopo di accelerarne la realizzazione dei piani di crescita e sviluppo», come riporta Ansa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mundys, Alessandro Benetton nuovo presidente Articoli correlati Fassa Bortolo, Alessandro Trivillin nuovo ceo e presidenteArriva da Snaidero, azienda per la quale continuerà a ricoprire ad interim l’incarico di amministratore delegato. Leggi anche: Roma Termini, scippato ex presidente del Benetton rugby Altri aggiornamenti su Alessandro Benetton Temi più discussi: Alessandro Benetton promuove la scelta comunicativa della premier Meloni sul podcast Pulp; Alessandro Benetton: Il governo lavora bene. Ora più attenzione a investimenti e giovani; Nomine Mundys in dirittura d'arrivo, Benetton presidente, Mangoni ceo; Amplifon prosegue la caduta, analisti cauti su GN Hearing. Alessandro Benetton nuovo presidente di Mundys, Andrea Mangoni confermato CEODalle designazioni inviate dai soci di Mundys per la prossima assemblea della società, che si terrà il 30 marzo, si evince che ... msn.com Nomine Mundys in dirittura d'arrivo, Benetton presidente, Mangoni ceoSarà Alessandro Benetton il nuovo presidente di Mundys per il prossimo triennio designato nell'ambito di una riorganizzazione complessiva del gruppo allo scopo di acccelerarne la realizzazione dei pi ... ansa.it Alessandro Benetton. . Non possiamo controllare quello che gli altri pensano di noi. Però possiamo scegliere come raccontarci. In questo #UnCaffèConAlessandro vi porto nella New York degli anni ’80. Più precisamente a Times Square, davanti a un billboar - facebook.com facebook Edizione S.p.A. – una delle principali holding europee, presieduta da Alessandro Benetton – ha siglato con Benetton Rugby e Comune di Treviso un accordo pubblico-privato per la realizzazione della nuova Tribuna Sud dello Stadio Comunale di Monigo. s x.com