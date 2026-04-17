Alessandro Benetton | Sviluppo aeroporto di Fiumicino occasione da non perdere

Un rappresentante del settore ha dichiarato che lo sviluppo dell’aeroporto di Roma rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Ha evidenziato che si tratta di un’occasione importante, sottolineando che, pur avendo un interesse particolare, questa dovrebbe riguardare l’intero Paese. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto legato a possibili interventi e sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale.

(Adnkronos) – “L’occasione dell’Aeroporto di Roma è un’occasione imperdibile. Lo dico con un interesse specifico ma secondo me è un interesse di tutti non perderla”. Lo ha detto Alessandro Benetton, presidente del gruppo Mundys, a margine dell’inaugurazione del nuovo molo del T2 dell’Aeroporto di Nizza, parlando dello sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino. “Dobbiamo muoverci in questa direzione, spingeremo più che possiamo”, perché “i premi che ci vengono riconosciuti ci convincono che la strada è giusta. Siamo favorevoli al dialogo, vogliamo ascoltare tutti. Ma i tempi – ha avvertito Benetton – non sono infiniti: il problema non sono i tempi nostri ma quelli dei concorrenti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Aeroporti, Alessandro Benetton: Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere Notizie correlate Leggi anche: Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" Aeroporto, Benetton rilancia il piano di sviluppo: “Non possiamo perdere tempo”Fiumicino, 14 aprile 2026 – “L’occasione dell’Aeroporto di Roma è un’occasione imperdibile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aeroporti, Alessandro Benetton: Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere - Video; Aeroporti, Alessandro Benetton: Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere; Aeroporti, Alessandro Benetton: Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere; Aeroporti, Alessandro Benetton: Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere. Alessandro Benetton: Sviluppo aeroporto di Fiumicino occasione da non perdereNizza, 13 apr. (Adnkronos) - L'occasione dell'Aeroporto di Roma è un'occasione imperdibile. Lo dico con un interesse specifico ma secondo me è un ... iltempo.it Benetton rilancia sugli aeroporti: Catania dopo NizzaIl numero uno di Mundys: Vogliamo un dialogo costruttivo su AdR ma il tempo è limitato, i nostri concorrenti vanno avanti ... repubblica.it Secondo quanto riportato da Repubblica, Mundys, colosso delle infrastrutture che controlla tra gli altri, anche Aeroporti di Roma, punta su Catania ed è stato lo stesso CEO Alessandro Benetton (nella foto) ad ufficializzarlo in occasione dell'inaugurazione del n facebook