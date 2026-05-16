Il ciclista danese si impone nella prima tappa di montagna del Giro, mantenendo la leadership della corsa. Durante la tappa, un corridore italiano ha tentato un attacco deciso, ma ha subito una reazione immediata. Un altro partecipante ha commesso un errore durante la fase finale, senza però perdere molto terreno. La gara si è svolta su un percorso impegnativo, con diversi scatti e momenti di tensione tra i corridori. La corsa prosegue con diversi favoriti ancora in corsa.

Il Re Pescatore è già padrone del Giro, come volevasi dimostrare. Jonas Vingegaard, ampiamente il più atteso, vince la prima tappa di montagna, senza però strapazzare la corsa e gli avversari. Il danese era e si conferma il grande favorito per la maglia rosa finale, ma il suo primo affondo non è stato un pugno da kappaò. È stata un’operazione chirurgica per fare chiarezza e giocare a carte scoperte. L’austriaco Felix Gall lo ha tenuto lì a uno sguardo e gli ha addirittura recuperato dei secondi per chiudere al secondo posto a 13”. Sconfitto senza affondare anche Giulio Pellizzari, l’unico che ha provato rispondere e per questo ha pagato. Certo, tatticamente il giovane marchigiano ha sbagliato, ma ha avuto il coraggio di correre da campione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard è già padrone del Giro. Pellizzari sbaglia ma non crolla

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Jonas Vingegaard To Ride The Giro d'Italia: The time has come

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