Nella Biblioteca Nazionale il recital pianistico Fantasia di Filippo Balducci inaugura il Piano Festival 2026
Si inaugura mercoledì 22 aprile, alle 17, la nuova stagione del «Piano Festival San Nicola» dell’EurOrchestra, con la direzione artistica dei maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro: il cartellone è realizzato in sinergia con la Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari, con.🔗 Leggi su Baritoday.it
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