Visions and reflections | transformations in sound - Recital pianistico di Tamta Magrazde

Da padovaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio l'ultimo concerto della prima parte della stagione musicale "Scatola Sonora" presenta una straordinaria giovane pianista georgiana, Tamta Magrazde, che ci proporrà una escursione nella repertorio del suo strumento, dal Barocco al primo Novecento, con musiche di Handel, Schubert.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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